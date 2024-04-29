Россияне стали втрое чаще брать ипотеку для строительства частных домов | 360°

Общество 29 апреля 2024, 13:16 Россияне стали втрое чаще брать ипотеку для строительства частных домов RT: в России на строительство частных домов стали брать ипотеку в три раза чаще Freepik

Читать 360 в

Интерес россиян к покупке загородного жилья вырос на треть. Как сообщил RT, причины ажиотажа в льготных ипотечных программах, а также в росте цен на квартиры.

«За последний год россияне стали почти втрое чаще оформлять ипотеку на возведение частных домов», — написали авторы материала.

Реклама

Аналитики сервиса Сбербанка рассказали, что в первом квартале 2022 года под индивидуальное жилищное строительство выдали 2,5 тысячи кредитов, а за аналогичный период 2023-го — 9,8 тысячи.

Сейчас показатели еще выше. Только в первые три месяца 2024 года для ИЖС выдали 27,4 тысячи кредитов. Чаще всего такие займы оформляли в Подмосковье, Краснодарском крае и Башкортостане.

В России также начал расти спрос на дачные участки и готовые дома.

Ранее Минфин анонсировал продление семейной ипотеки — для заемщиков с детьми младше шести лет. Пересмотр условий льготного жилищного кредита рассмотрят в рамках продления программы до конца 2030 года. Окончательное решение огласят 1 июля. При этом семьи с достаточным уровнем доходов могут лишить льготной ипотеки.