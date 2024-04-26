Минфин анонсировал продление семейной ипотеки | 360°

Важное 26 апреля 2024, 15:01 Минфин анонсировал продление семейной ипотеки Минфин: семейную ипотеку сохранят для заемщиков с детьми младше шести лет РИА «Новости»

Читать 360 в

Право на получение семейной ипотеки сохранят для заемщиков с детьми младше шести лет. Об этом в эфире РБК заявил заместитель министра финансов Росси Иван Чебесков.

Он пояснил, что такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Семейная ипотека точно будет продлена, как минимум для семей с детьми младше шести лет», — заявил Чебесков

О повышении ставок по семейной ипотеки до 12% для заемщиков с детьми старше шести лет в начале этой недели сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Минфине.

Собеседник газеты уточнил, что пересмотр условий льготного жилищного кредита рассматривается в рамках продления программы до конца 2030 года. Окончательное решение огласят 1 июля.

По словам источника, такой способ оградит от взятия займов людей, которые покупают недвижимость в качестве долгосрочной инвестиции. Кроме того, это снизит объем льготных кредитов на первичном рынке, который сильно перегрет.