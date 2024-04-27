Исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки обсудят в России | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:01 Исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки обсудят в России Замглавы Минфина Чебесков: богатые семьи могут лишить права на льготную ипотеку РИА «Новости»

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Богатые семьи могут лишить льготной ипотеки. Об этом сообщил РБК заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Власти обсуждают новые условия для выдачи кредита с государственной поддержкой. По словам Чебесова, льготную семейную ипотеку могут привязать к уровню дохода заемщиков. Министерство может ввести некое ограничение по зарплате для тех, кто хочет воспользоваться этой программой.

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«Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил Чебесков.

Как сообщило агентство со ссылкой на «Дом.РФ», по данным на 19 апреля, средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 16,8–16,9%. При этом базовая ставка по семейной ипотеке — всего 6% годовых.

Чебесов также сообщил о продлении программы. По его словам, за россиянами с детьми младше шести лет сохранят право на получение семейной ипотеки.