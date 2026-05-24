Россияне стали покупать в 1,5 раза больше мороженого за последнюю неделю

Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза за прошедшую неделю. Об этом сообщили РИА «Новости» аналитики торговой сети «Перекресток».

По словам аналитиков, в период с 18 по 21 мая продажи увеличились на 48% по сравнению с результатами за 11–14 мая. В годовом выражении рост составил 70% в период с 12 по 21 мая.

Ранее гарвардские ученые выяснили, что натуральное мороженое может помочь улучшить метаболизм и снизить риск развития диабета второго типа. Кроме того, осознанное употребление качественных сладостей позволяет избегать психологического напряжения и срывов.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при выборе мороженого важно обращать внимание на его состав. Само по себе лакомство часто содержит ароматизаторы и красители, которых стоит избегать. Брать лучше продукт с натуральным составом: с молоком, сливками и без пальмового масла.