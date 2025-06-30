Врач Соломатина отметила, что в составе мороженого не должно быть заменителей молочного жира

По мнению специалиста, мороженое не является полезным продуктом, так как оно обычно калорийное и содержит много ароматизаторов и красителей. При выборе этого лакомства важно обращать внимание на состав.

«В мороженом присутствует молоко, сливки, сахар, могут быть добавлены какао, орешки. Важно, чтобы состав был натуральным. Не должны быть заменителей молочного жира, не должны присутствовать ароматизаторы, красители. Есть компании, которые себя очень хорошо зарекомендовали, они производят именно такого рода продукцию, она может быть чуть дороже, но зато качественная», — отметила Соломатина.

Кроме натуральности ингредиентов, стоит обратить внимание на калорийность продукта. Диетолог пояснила, что пломбир без добавок может быть весьма калорийным из-за высокого содержания жиров. Молочное мороженое менее калорийное, а сорбет практически не содержит жиров. Однако в последних двух видах мороженого могут присутствовать различные ароматизаторы и красители, предупредила эксперт.