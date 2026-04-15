Ученые раскрыли, правда ли мороженое полезно для здоровья

Употребление натурального мороженого может быть связано с улучшением показателей метаболического здоровья и снижением риска развития диабета второго типа. К такому выводу пришли гарвардские ученые, резюме научной статьи опубликовал сайт Oasis Help .

Статистический анализ анкет десятков тысяч участников показал, что те, кто умеренно включал молочный десерт в свой рацион, имели более здоровые маркеры обмена веществ.

Исследователи предположили, что ключевую роль здесь играет состав продукта. Традиционное мороженое на основе молока и сливок содержит кальций и молочные жиры, которые способны замедлять всасывание сахара.

Это выгодно отличает его от ультраобработанных десертов, перенасыщенных сиропами, эмульгаторами и стабилизаторами.

Важную роль играет и поведенческий фактор. Специалисты полагают, что осознанное употребление качественных сладостей помогает избежать психологического напряжения и срывов, характерных для жестких диет.

Кроме того, в натуральном мороженом содержится редкая аминокислота CLA. Исследователи считают, что она позволяет серьезно снизить риски развития диабета. Молочный жир, в свою очередь, способен отчасти сглаживать скачки инсулина.

Врач Соломатина ранее порекомендовала выбирать мороженое без заменителей молочного жира.