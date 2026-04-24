Россияне спасли в Финляндии пожилую собаку, которую приказали усыпить

В Финляндии местная служба защиты животных вынесла постановление о немедленной эвтаназии 13-летней домашней собаки по кличке Дина, несмотря на то что питомец находится под присмотром хозяев и ветеринаров и не испытывает мучений. Об этом 360.ru рассказал хозяин собаки Вадим.

По словам мужчины, в конце марта им с женой пришлось в срочном порядке уехать из Финляндии в Санкт-Петербург из-за болезни проживающей там близкой родственницы. Дину оставили у сына. Однако через через несколько дней к ним в квартиру нагрянула инспекция, утверждающая, что собаку необходимо усыпить.

«Якобы поступила жалоба. Дина страдает от хронического заболевания суставов, но ей дают все необходимые лекарства, за ней присматривает ветеринар, она ест, передвигается и играет. Дело было 31 марта, усыпить обязали до 2 апреля», — рассказал Вадим.

Протесты находящихся за пределами страны хозяев специалисты учитывать не стали. Тогда мужчине пришлось бросить все дела в Санкт-Петербурге и срочно отправиться в Финляндию, чтобы спасти питомца.

«Пришлось прыгать в каршеринг, потом пересаживаться на такси, переходить границу, дальше паром до Хельсинки. В ночь на 1 апреля я добрался, погрузил нашу собаку и благополучно вывез из Евросоюза», — сообщил собеседник 360.ru.

Уже почти месяц животное находится в Питере вместе с хозяевами, которые пытаются через суд добиться отмены решения об эвтаназии.

«Это полный идиотизм, служба ссылается на закон о благополучии животных, но в нашем случае есть множество нарушений. Дина не находилась в критическом состоянии. Теперь из-за произошедшего мы находимся в эмиграции», — заключил мужчина.

