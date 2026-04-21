В Подмосковье росгвардейцы спасли от холода котят
Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии спасли котят, которых неизвестные бросили в канаве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Московской области.
Сотрудники ведомства услышали жалобное мяуканье, когда ехали к месту несения службы. Осмотрев территорию, они нашли в канаве маленьких котят, которые сильно замерзли и нуждались в помощи.
«Росгвардейцы аккуратно достали малышей и отнесли в служебное помещение», — рассказала пресс-служба.
В отделе котят напоили теплым молоком и помогли им согреться. После этого их состояние удалось стабилизировать.
«Разве можно было пройти мимо? Для нас это не просто спасение — это проявление человечности, которая должна быть в каждом», — отметил старший прапорщик полиции Михаил Д.
Котят забрали к себе сотрудники подразделения. У животных появился новый дом и любящие хозяева.
Ранее в Набережных Челнах жильцы дома, волонтеры, сотрудники управляющей компании и пенсионеры спасли кота, который неделю провел в вентиляционной шахте.