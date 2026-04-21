В Подмосковье росгвардейцы спасли от холода котят

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Росгвардии спасли котят, которых неизвестные бросили в канаве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники ведомства услышали жалобное мяуканье, когда ехали к месту несения службы. Осмотрев территорию, они нашли в канаве маленьких котят, которые сильно замерзли и нуждались в помощи.

«Росгвардейцы аккуратно достали малышей и отнесли в служебное помещение», — рассказала пресс-служба.

В отделе котят напоили теплым молоком и помогли им согреться. После этого их состояние удалось стабилизировать.

«Разве можно было пройти мимо? Для нас это не просто спасение — это проявление человечности, которая должна быть в каждом», — отметил старший прапорщик полиции Михаил Д.

Котят забрали к себе сотрудники подразделения. У животных появился новый дом и любящие хозяева.

