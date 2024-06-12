Россияне смогут сами продавать залоговое жилье

Путин подписал закон о продаже заложенного имущества

Фото: Freepik

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. При отсутствии ограничений кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки сначала поступят банку, а потом заемщику. Одно из уточнений — продать жилье можно, если ипотечный кредит брали не в предпринимательских целях.

Ранее Путин подписал закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки до 2030 года. При рождении третьего или последующих детей смогут получить 450 тысяч рублей. Также президент предложил проиндексировать выплаты работающим пенсионерам с 2025 года. Правительство должно подготовить и принять законопроект в весеннюю сессию.

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