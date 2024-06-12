Россияне смогут сами продавать залоговое жилье

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Документ опубликовали на сайте правовых актов.
Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. При отсутствии ограничений кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.
Деньги от сделки сначала поступят банку, а потом заемщику. Одно из уточнений — продать жилье можно, если ипотечный кредит брали не в предпринимательских целях.