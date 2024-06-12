Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2030 года

Путин подписал закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года. Документ опубликовали 12 июня.

Госдума постановила принять закон 28 мая. Совет Федерации одобрил его 5 июня. Документ разработали в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.



До 31 декабря 2030 года россияне при рождении третьего или последующих детей смогут получить 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. На продление этой меры потребуются дополнительно 647,59 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Закон исключит уполномоченные АО «Дом.РФ» организации из списка имеющих право выдавать ипотечные кредиты. Кроме того, за счет выплаты нельзя будет погасить ипотеку, если жилье на момент покупки признали непригодным для проживания.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал старт программы семейной ипотеки под 6% на покупку жилья в малых городах. Она будет действовать с 1 июля.