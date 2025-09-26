Россияне смогут проставить дополнительный штамп в паспорт

Депутат ГД Дрожжина: россияне могут поставить в паспорт штамп о группе крови

Россияне получили возможность бесплатно проставить штамп о группе крови и резус-факторе в своих паспортах. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе», — объяснила она.

Такие штампы могут проставить в поликлиники или на станциях переливания крови. Он ставится на 18-й или 19-й странице паспорта. В нем указывается группа крови, резус-фактор, дата проведения анализа, наименование медучреждения и подпись медработника.

Услуга оказывается по ОМС, поэтому ничего платить не нужно. Только взять с собой помимо паспорта гражданина России СНИЛС и паспорт донора, если имеется. Если последний документ в наличии, то не придется делать анализ крови. Данные просто перенесут.

Дрожжина добавила, что перед этим лучше связаться с медицинским учреждением, чтобы уточнить дату и время оказания услуги. Как вариант — ознакомиться с этой информацией поможет горячая линия службы крови России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предлагал вписывать в паспорта бабушек и дедушек внуков с согласия родителей. Во многих семьях именно старшие родственники фактически воспитывают детей.