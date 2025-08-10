В ОП предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Бабушки и дедушки должны иметь возможность с разрешения родителей вписывать внуков в свои паспорта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщил ТАСС .

По его словам, ранее в ОП предлагали ввести такую меру при наличии заявления от обоих родителей ребенка, и, по мнению Рыбальченко, к этой инициативе следует вернуться. Он отметил, что это упростило бы старшим членам семьи процесс заселения с внуками, а также решение других вопросов, включая получение согласия на медицинскую операцию.

Особенно, как подчеркнул представитель ОП, такие штампы в документах важны для многодетных семей, где в воспитании активно участвуют бабушки и дедушки, а в некоторых случаях именно они фактически воспитывают детей.

Ранее Рыбальченко также высказывался за возвращение обязательных отметок в паспорте о браке и детях, которые существовали до 2021 года.

Напомним, в июле 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне при получении нового паспорта самостоятельно могут принять решение, ставить ли в документ печати о браке или разводе, а также о наличии детей.