Россияне рассказали об основных тратах на майские праздники

Более 60% россиян считают, что основные траты на майские праздники связаны с пикниками и поездками. При этом 40% планируют уложиться в сумму до пяти тысяч рублей. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни», данные которого приводит «РИА Новости» .

«Более половины опрошенных россиян (61%) указали, что главная статья расходов на майских праздниках для них — организация поездок и пикников. Траты на путешествия или садовый инвентарь и товары для дачи запланировали по 14% участников опроса. Еще 11% респондентов запланировали затраты на развлечения — кафе, рестораны и мероприятия», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, чаще всего майские праздники проводят дома с семьей — так ответили 53% участников. Каждый четвертый едет на дачу или за город, 13% остаются в городе и гуляют в парках или посещают мероприятия, а 9% отправляются в путешествия по России или за рубеж.

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