Россияне рассказали, какие планы построили на 2026 год

Webbankir: 40% россиян готовы потратить пять миллионов рублей на планы в 2026-м

Россияне в этом году намерены сделать ремонт, совершить путешествие и заняться новым хобби, а также перейти к здоровому образу жизни. Об этом со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщило РИА «Новости» .

«Большинство участников опроса (43,1%) планируют сделать в течение ближайшего года ремонт. Еще 35,9% пообещали себе начать вести здоровый образ жизни, 28,8% мечтают совершить незабываемое путешествие, а 26,8% — заняться новым хобби», — отметили аналитики.

Каждый пятый участник опроса планирует в наступившем году открыть собственный бизнес. Еще 15,7% респондентов выразили желание приобрести автомобиль, а 11,1% — объект недвижимости. Также 10,5% опрошенных намерены создать семью, а 7,8% — родить детей.

Самым затратным планом для россиян стала покупка недвижимости. Среди тех, кто запланировал такую покупку в текущем году, почти 40% готовы потратить на это до пяти миллионов рублей, около 30% — до 10 миллионов рублей, а каждый одиннадцатый — от 20 миллионов рублей и выше.

Также почти треть респондентов, решивших открыть свое дело, готовы вложить в это до пяти миллионов рублей. По 25% опрошенных оценили необходимый стартовый капитал в сумму до 1,5 миллиона рублей.

Ранее опрос показал, что значительная часть россиян сталкиваются с набором веса зимой. Некоторые респонденты относятся к этому вопросу философски, считая его естественным процессом.