Опрос KP.RU: 63% россиян сталкиваются с набором веса в холодное время года

Опрос KP.RU показал, что значительная часть россиян сталкивается с набором веса в холодное время года. Из итогов опроса следует, что целых 63% опрошенных признались в прибавке килограммов зимой.

Нутрициолог Наталья Шилова поделилась мыслями о причинах такого явления. Она подчеркнула важность пополнения запаса витаминов и минералов, а также необходимость достаточного потребления жидкости в зимний период.

Некоторые участники опроса относятся к зимнему набору веса философски, считая его естественным процессом, который корректируется с приходом весны и лета. Другие же выражают беспокойство по поводу набранных килограммов и пытаются от них избавиться.

Интересно, что 30% респондентов заявили, что их пищевые привычки и вес не зависят от времени года. А 5% участников опроса отметили, что зимой даже худеют. Оставшиеся 2% сообщили о непостоянстве своего организма в отношении веса в зимний период.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек.