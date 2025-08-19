Россияне пожаловались на сбои в работе Т-Банка и СБП

В России зафиксировали серьезный сбой в работе Т-Банка и СБП. Об этом свидетельствуют данные Downdetector .

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту и приложению Т-Банка. Некоторые не могут зайти в личный кабинет.

Также клиенты не могут перевести деньги и оплатить товары.

Накануне массовый сбой произошел в работе компании по доставке СДЭК. За сутки количество жалоб на неполадки превысило 1,5 тысячи. Пользователи не могли зайти на сайт и в мобильное приложение, а также отследить статус посылок в личном кабинете.

Предыдущий сбой в работе СДЭК зафиксировали 4 августа. Тогда пользователи тоже столкнулись с проблемами на онлайн-сервисах компании.