Россияне пожаловались на сбои в работе Т-Банка и СБП

В России зафиксировали серьезный сбой в работе Т-Банка и СБП. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту и приложению Т-Банка. Некоторые не могут зайти в личный кабинет.
Также клиенты не могут перевести деньги и оплатить товары.
Накануне массовый сбой произошел в работе компании по доставке СДЭК. За сутки количество жалоб на неполадки превысило 1,5 тысячи. Пользователи не могли зайти на сайт и в мобильное приложение, а также отследить статус посылок в личном кабинете.
Предыдущий сбой в работе СДЭК зафиксировали 4 августа. Тогда пользователи тоже столкнулись с проблемами на онлайн-сервисах компании.
На Украине расскрыли, зачем нужны НАТО
Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Подольске
Сельскохозяйственный дрон представили на агровыставке в Зарайске
Деловой центр возвели на месте недостроя в Апрелевке
Ферма в Раменском проведет фестиваль сельского хозяйства 23 августа
Более 340 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте