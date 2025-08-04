Россияне пожаловались на сбои в работе СДЭК

Пользователи пожаловались на неполадки в работе СДЭК. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сбои зафиксировали на сайте и в приложении компании. Некоторые не могут зайти в личный кабинет, у других не загружается сайт.

«О сбоях сообщают пользователи из разных регионов, в том числе Новгородской области, Екатеринбурга и Хакасии», — написали авторы поста.

По их словам, количество жалоб резко выросло в последние полчаса.

Россияне уже жаловались на сбои в работе СДЭК 1 августа. Тогда также легли сайт и приложение компании. На пике количество сообщений о неполадках достигло 80. С проблемами столкнулись пользователи из Ленинградской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Кабардино-Балкарии.