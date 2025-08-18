В работе СДЭК произошел массовый сбой

В работе компании по доставке СДЭК зафиксирован массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector .

За последний час поступило 420 жалоб, а за сутки их число превысило 1,5 тысяч. Пользователи сообщают о невозможности открыть сайт и мобильное приложение, а также войти в личный кабинет для отслеживания статуса посылок.

Предыдущий крупный сбой в работе компании произошел 4 августа. Тогда пользователи также сталкивались с проблемами при попытке воспользоваться онлайн-сервисами. По словам сотрудников службы доставки, неполадки затронули работу пунктов выдачи: в ряде из них было невозможно принять или выдать заказы.