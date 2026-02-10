Россияне пожаловались на огромные счета за ЖКУ после пересчета тарифов

Россияне стали получать квитанции с огромными платежами за коммуналку после пересчета тарифов ЖКХ с начала года. В некоторых регионах суммы увеличились минимум вдвое, сообщил телеграм-канал Baza .

Жалобы на тарифы поступают из Краснодарского края, Владимирской и Ростовской областей и Санкт-Петербурга.

«Жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам», — написали авторы поста.

Петербуржцам приходят счета на 20 тысяч рублей за апартаменты в 46 квадратных метров, а в ноябре прошлого года коммуналка обходилась в 16 тысяч. Также жители жалуются на квитанции в 15-16 тысяч рублей, где примерно половина — плата за отопление.

Во Владимирской области стоимость коммуналки в двушке составила 14 тысяч, хотя раньше не превышала 10 тысяч. Тарифы на холодную воду и отопление выросли почти в два раза.

Во Владивостоке жительница частного дома сообщила, что получила счета за электричество на 46 тысяч рублей, в декабре же сумма составляла 24 тысячи.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в России с начала года вдвое вырос повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика.