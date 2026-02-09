Россиян предупредили о повышении вдвое платы за воду без счетчика

В России с начала года вдвое вырос повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий пояснил, что повышение с 1,5 до 3 ввели для борьбы с мошенническими схемами. Он указал на случаи, когда в арендованных квартирах фактически проживает больше людей, чем прописано, и плата за воду идет по нормативу, а не по реальному потреблению.

«Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и [других] жильцов», — добавил Колунов.

Он отметил, что подобный коэффициент уже зарекомендовал себя в Москве и позволил поднять оснащенность помещений счетчиками до 90%. Теперь опыт столицы распространится на всю страну.

