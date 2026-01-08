Россияне почти в 2 раза чаще стали ездить за рубеж в новогодние праздники

РИА «Новости»: спрос на поездки за границу в новогодние праздники вырос до на 48

Россияне стали намного чаще проводить новогодние праздники за границей. Об этом со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщило РИА «Новости» .

Площадка проанализировала бронирования отелей и апартаментов в период с 26 декабря по 11 января. Исследование показало, что в 2026 году спрос на зарубежные путешествия подскочил на 48%.

Самыми популярными направлениями у туристов оказались страны СНГ, Азии и Ближнего места. Больше все спросом пользуются Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай. Специалисты сервиса объяснили, что скачок спроса возник из-за более продолжительных праздников в этом году, а также из-за укрепления рубля.

Ранее Американская психологическая ассоциация напомнила, что праздничный сезон могут омрачить тревожность и стресс из-за семейных конфликтов, подготовки к торжествам, расходам и насыщенного расписания. Чтобы справиться с эмоциональной перегрузкой, специалисты рекомендовали больше гулять на свежем воздухе и практиковать медитацию.