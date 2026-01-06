Специалисты отметили, что справиться со стрессом в праздничный период помогут медитации и прогулки на свежем воздухе

Подготовка к праздникам может вызывать не только радость, но и тревогу. Почти каждый третий американец ожидает, что праздничный сезон будет более стрессовым, чем предыдущий, — такие данные опубликовал опрос Американской психологической ассоциации (APA), написали «Известия» .

Эмоциональную нагрузку могут вызывать семейные конфликты, подготовка к торжествам, расходы на подарки и путешествия, а также насыщенный календарь мероприятий. Эксперты отмечают, что справиться со стрессом помогут простые практики: осознанность, медитация, прогулки на свежем воздухе и умение отказываться от перегрузок.

Тем, кто посещает терапию, специалисты советуют не пропускать сеансы даже во время праздников — поддержка психотерапевта помогает прорабатывать эмоции и сохранять равновесие.

Также эксперты рекомендуют планировать бюджет заранее и избегать чрезмерных трат. Это поможет снизить стресс, связанный с финансовыми трудностями.

Следуя этим советам, можно сохранить внутреннее спокойствие, укрепить семейные связи и сделать праздничный сезон более радостным и комфортным.