Исследование сервиса SuperJob: каждый пятый россиянин не покупает подарки на Новый год
Аналитики сервиса SuperJob во время опроса выяснили, что каждый пятый россиянин не покупает подарков на Новый год. Об этом написала радиостанция «Говорит Москва».
Так, двое из трех жителей России покупают новогодние презенты, при этом 24% из них делают это спонтанно, а 22% идут в магазины за две-три недели до новогодней ночи. Еще 15% опрошенных рассказали, что приобретают подарки за месяц до 31 декабря, а каждый 20-й респондент — за несколько месяцев до предстоящего праздника.
В исследовании говорится, что тема подарков волнует российских женщин чаще, чем мужчин. Покупка презентов зависит и от дохода: чем он выше, тем чаще человек тратится.