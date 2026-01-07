Россияне объяснили, почему хранят неудачные новогодние подарки

Многие россияне хранят неудачные новогодние подарки на будущее, а каждый пятый передает их друзьям. Такая информация представлена в исследовании микрокредитной компании «А Деньги», которое оказалось у РИА «Новости» .

«С неудачными подарками большинство респондентов предпочитают ничего не делать — 59,9% хранят их на случай, если они когда-нибудь пригодятся», — говорится в исследовании.

Каждый пятый (22,1%) человек передаривает ненужные вещи друзьям или родственникам. Еще 9,1% продают их, а 8,9% отдают нуждающимся или в благотворительные организации.

Подарки, которые с большой вероятностью окажутся в чулане или будут перепроданы, часто включают сувениры, статуэтки (32,6%).

Среди ненужных вещей часто встречаются элементы декора (15%), одежда или аксессуары (12,1%), не соответствующие размеру или стилю, а также гаджеты или техника (7,9%), дублирующие уже имеющиеся. Дешевая косметика или парфюмерия (5,5%).

Более четверти опрошенных (26,9%) считают, что им всегда дарят то, что необходимо.

В исследовании приняли участие более 1500 человек: 51,3% мужчин и 48,7% женщин. Основную часть опрошенных составили люди в возрасте 35–44 лет (36,8%). Следом идут респонденты до 35 лет (27,5%), участники 45–54 лет (23,6%) и те, кто старше 55 лет (12,1%).

Ранее опрос, проведенный социальной сетью «Одноклассники» и финтех-компанией ЮMoney, показал, что более половины зумеров не любят отмечать Новый год в кругу семьи, как это делают представители старшего поколения. Вместо этого молодые люди идут на вечеринки с друзьями или вовсе игнорируют праздник. Для многих миллениалов, иксов и бумеров Новый год — это символ стабильности и преемственности.