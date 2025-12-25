Миллениалы, зумеры и иксы рассказали, как встретят Новый год

Более половины зумеров предпочитают не праздновать Новый год в традиционном формате, за столом с семьей — и этим отличаются от представителей более старших поколений. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социальной сетью «Одноклассники» и финтех-компанией ЮMoney.

Вместо этого молодые люди идут на вечеринки с друзьями или вовсе игнорируют праздник. Для большинства миллениалов, иксов и бумеров Новый год, напротив, ритуал стабильности и преемственности.

Хотя подарки обычно одна из главных годовых статей расходов, более 60% опрошенных признались, что не планируют бюджет и действуют по ситуации. При этом молодежь, выросшая в цифровой среде, здесь бывает более прагматичной — каждый пятый зумер сообщил, что покупает подарки во время «черной пятницы» и других распродаж, а 13% копят бонусы и кешбэки.

Кроме того, представители поколения X и бумеров активнее тратятся на новогодний стол. Культурным кодом, объединяющим поколения, опрошенные назвали салат «Оливье» и селедку под шубой.

Главным новогодним ритуалом все поколения назвали загадывание желания под бой курантов, но у молодежи есть и новые привычки — 40% зумеров считают важным опубликовать новогодний пост в социальных сетях.

Традиционные подарки — парфюмерия и косметика — сохраняют спрос, однако к ним добавляются товары для личностного роста и нового опыта.

Всего в опросе участвовали 1800 пользователей, из них 70% — мужчины.

