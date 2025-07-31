Россияне не вышли на пенсию по старости в 2025 году

Россияне не выходят на пенсию в 2025 году из-за увеличения пенсионного возраста

В 2025 году россияне не выходят на пенсию по старости из-за постепенного увеличения пенсионного возраста в стране. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«В соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту в 2025 году не выходили на пенсию по старости. Это связано с увеличением пенсионного возраста», — сказал он.

Профессор объяснил, что пенсионный возраст с 2019 по 2022 год увеличивали на шесть месяцев, поэтому россияне каждый год выходили на пенсию.

В период с 2023 по 2028 год пенсионный возраст увеличивается на один год, в связи с чем выход на пенсию произойдет в 2024, 2026 и 2028 годах. Речь о мужчинах 1961–1963 года рождения и женщинах 1966–1968 года рождения.

Сафонов добавил, что в 2026 году следующие выходы на пенсию будут для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения.

Ранее стало известно, что впервые за 10 лет размер пенсий женщин превысил выплаты мужчинам.