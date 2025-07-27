Размер пенсий женщин впервые за 10 лет превысил выплаты мужчинам

Средний размер пенсий женщин впервые с 2015 года оказался больше размера пенсий мужчин. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил ТАСС .

Средняя сумма назначенных пенсий на 1 января этого года составила 23 175 рублей. Для женщин этот показатель дошел до 23 175 рублей, а для мужчин — до 23 028 рублей.

В 2024 году аналогичные показатели составляли 20 745 и 20 854 рубля.

Росстат также подсчитал, какая разница в пенсиях есть между жителями разных населенных пунктов. Средний размер пенсионных выплат в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городах — 24 005 рублей.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Камчатки, а также Магаданской области. Это происходит благодаря надбавкам для районов Крайнего Север, объяснила она.

По ее словам, средняя выплата живущему в Камчатском автономном округе пенсионеру составляет 34 460 рублей, а в Чукотском — 38 658 рублей.