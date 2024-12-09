Россияне назвали приемлемой пенсию в 110 тысяч рублей

Россияне считают, что размер пенсии должен составлять 110 тысяч рублей. Однако каждый второй человек пока не начал откладывать средства на будущее, а 32,7% респондентов и не планируют начинать. Данные предоставили РИА «Новости» аналитики Страхового дома ВСК.

«Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тысяч рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии», — отмечено в исследовании.

В начале года почти каждый второй россиянин ожидал получать пенсию в размере 50–100 тысяч рублей. Однако к концу года этот показатель снизился до трети опрошенных.

При этом в два раза увеличилась доля тех, кто считает оптимальной пенсию в размере 100–200 тысяч рублей — с 12% в начале года до 25% в конце. Наиболее высокие ожидания характерны для людей с высоким уровнем доходов, преимущественно для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Исследование показало, что каждый второй россиянин еще не начал формировать пенсионные накопления, и этот показатель не изменился с начала года. Более того, 32,7% опрошенных даже не планируют этого делать.

Наиболее финансово грамотными оказались мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Однако о создании финансовой подушки безопасности не задумываются преимущественно люди со средним уровнем дохода (38%) и без детей (41%).

Ранее стало известно, что неработающие и работающие пенсионеры уже в декабре начнут получать проиндексированную пенсию. Средства в бюджете уже заложили. Также в Госдуму внесли правильную инициативу о выплате к Новому году по 10 тысяч рублей пенсионерам и малоимущим.