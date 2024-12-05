Политолог Орлов поддержал идею выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей к Новому году

В Госдуму внесли правильную инициативу о выплате к Новому году по 10 тысяч рублей пенсионерам и малоимущим. Так прокомментировал эту идею в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, с подобными инициативами выходить не только можно, но и нужно. Потому что рано или поздно их все-таки примут.

Кроме того, подобная выплата может стать не только приятным единоразовым событием, но и шагом на пути к реализиции другой инициативы, которую обсуждают уже давно, а именно введения для пожилых 13-й пенсии, подытожил Орлов.