Пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре

Неработающие и работающие пенсионеры уже в декабре начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, выплаты проиндексируют на 7,3%.

«По действующему законодательству с 1 января 2024 года начнут выплачивать проиндексированные пенсии. Но с учетом продолжительности январских праздников пенсионеры у нас получают пенсии по-разному. Кто-то в конце месяца, кто-то в середине, а кто-то в начале. Получающие ее в начале января, уже в конце декабря получить пенсию в проиндексированном виде», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что мера затронет неработающих и работающих пенсионеров, средства в бюджете уже заложили.

Следующая индексация произойдет 1 апреля, отмечала доцент кафедры трудового права СПбГУ Фатима Ногайлиева.