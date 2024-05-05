Россияне назвали Пасху третьим по важности праздником | 360°

Общество 05 мая 2024, 22:31 Россияне назвали Пасху третьим по важности праздником ВЦИОМ: Пасха стала третьим по важности праздником для россиян РИА «Новости»

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Православная Пасха вошла в тройку важнейших праздников для россиян, проигрывая по своей популярности Дню Победы и Новому году. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

«Пасха входит в топ-3 наиболее важных праздников для россиян (29%), уступая Дню Победы (61%) и Новому году (58%)», — отметили в сообщении.

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В 2024 году, согласно данным исследования, Христово воскресение планировали отмечать 85% граждан страны. При этом 55% опрошенных заявили, что на праздник будут заниматься приготовлением блюд, 36% — принимать гостей или, наоборот, отправляться к друзьям, освящать куличи и яйца в церкви планировали 20% респондентов, посещать кладбище — 18%, делать подарки близким — 8%, идти на всенощное бдение — 8%.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил россиян с Пасхой и пожелал жителям страны здоровья, счастья и благополучия.