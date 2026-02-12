Россияне назвали любимый график работы

Стандартный график работы 5/2 нравится 38% опрошенных россиян, гибкий — 26%. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» сообщило РИА «Новости» .

«Наиболее востребованным остается классический график работы 5/2, который выбрали 38% респондентов. Гибкий график считают оптимальным 26% опрошенных», — заявили в исследовании.

За график 2/2 проголосовали 16% респондентов, а четыре рабочих дня с тремя выходными предпочли 10%. Режим с единственным выходным выбрали 2%, остальные форматы занятости указали 8% участников.

Исследование показало, что при выборе вакансии почти треть респондентов ценят доброжелательную атмосферу в коллективе. Содержание работы и круг обязанностей важны для 22% опрошенных. Возможность построить карьеру значима для 11%. Офисный формат нравится 9%, а разъезды и командные мероприятия — 6%. Полис ДМС и другие льготы важны для 18%, повышение квалификации за счет работодателя интересует 14%.

Ранее клинический психолог Илья Ахмедов заявил, что гибридный график позволит комфортно вернуться в офис после удаленного формата работы. Он отметил, что для многих такое возвращение сравнимо с резким сужением свободы.