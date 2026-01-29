Психолог Ахмедов рассказал, что гибридный график поможет плавно вернуться в офис после периода удаленки

Опрос сервиса SuperJob показал, что каждый третий россиянин готов уволиться, если работодатель потребует вернуться в офис после периода удаленной работы. При этом большее сопротивление проявляют женщины — 38%. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал «Вечерней Москве» , почему так сложно вернуться в офис после удаленной работы и как сделать этот переход комфортным, если нет возможности поменять место работы.

По словам эксперта, возвращение в офис после удаленной работы дается сложно, потому что за это время у людей меняется распорядок дня и ощущение контроля над собственной жизнью.

«Удаленка дает гибкость, экономию времени и энергии, возможность выстраивать ритм под себя, и потеря этого воспринимается как резкое сужение свободы, а не просто смена формата работы», — отметил Ахмедов.

Психолог объяснил, что женщины в среднем менее готовы возвращаться в офис, потому что они чаще совмещают работу с домашними обязанностями и заботой о детях или родственниках.

«Удаленка снижает нагрузку на логистику жизни: не нужно тратить время на дорогу, проще встроить работу в семейный график, легче восстановиться эмоционально», — подчеркнул он.

Если работодатель требует вернуться в офис, а человек не хочет или не может уволиться, важно сделать переход максимально комфортным. По возможности стоит договариваться о гибридном формате, постепенном увеличении офисных дней или гибком графике. Также помогает восстановление ритуалов: четкое разделение работы и личного времени, паузы, движение, планирование приятных активностей после работы.