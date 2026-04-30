Россиянам рассказали, как правильно жарить и хранить шашлык

Роспотребнадзор: шашлык можно хранить в холодильнике не более 1,5 суток

Чтобы правильно приготовить шашлык, его необходимо жарить примерно 15-20 минут. Блюдо хранится в холодильнике не более 36 часов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты посоветовали при покупке мяса внимательно изучить состав и дату фасовки, избегать готовых маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом.

Чтобы определить готовность шашлыка, нужно сделать аккуратные надрезы и затем проткнуть их зубочисткой или ножом.

«Если из мяса выделяется прозрачный сок — значит, шашлык хорошо прожарился, а если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово», — отметили в пресс-службе.

Ведомство призвало соблюдать правила личной гигиены, а также тщательно промывать овощи и зелень. Оставшийся после отдыха на природе готовый шашлык следует нарезать на небольшие кусочки, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина рекомендовала ограничить порцию жареного мяса до 200–300 граммов. Это эквивалентно пяти кускам шашлыка.