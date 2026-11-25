В Общественную палату России стали поступать обращения от россиян с призывом запретить реалити-шоу в формате «Беременна в 16». Об этом рассказал председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС .

«В Общественную палату поступают обращения от родителей по поводу запрета цикла фильмов „Беременна в 16“. Сейчас он называется по-другому», — сказал он.

По словам Рыбальченко, подобные проекты подталкивают к началу ранней половой жизни. Государство отвечает за решение другой задачи — поддержки традиционных семейных ценностей. Одна из них — целомудрие. Кроме того, заявленные идея и цели проекта не соответствуют содержанию.

Он объяснил, что задача передачи — сохранение беременности и семьи, которую можно создать. Однако на деле при съемках много внимания уделяют ранним половым отношениям. В итоге такие программы становятся пропагандой отсутствия целомудренности.

Ранее в ГД заявили, что ряд российских телешоу нарушают закон о духовных ценностях.