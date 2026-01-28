Россияне начали массово скупать оружие против упырей

АТОЛ: спрос на осиновые колья в России вырос в четыре раза

Спрос жителей России на осиновые колья и обереги в 2025 году увеличился относительно 2024-го. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

Самыми востребованными атрибутами стали обереги, доля продаж которых составила 36% и выросла в 2,2 раза в 2025 году. Один такой аксессуар в среднем обходился в 498 рублей, что дешевле на 33%, чем в 2024-м.

Самый большой рост спроса в категории зафиксировали у осиновых кольев, которые покупали в четыре раза чаще. Средний чек покупки составил 333 рубля.

Также на 54% увеличился спрос на руны, которые россияне в среднем приобретали за 672 рубля. При этом спрос на карты таро снизился на 5%, а средняя цена достигла 654 рубля за колоду.

Спрос на кукол вуду увеличился на 63%, на стеклянные шары — на 101%, на черные свечи — на 8%, на маятники для биолокации — на 34%, на полынь — в 2,6 раза. В целом за прошлый год спрос жителей России на магические атрибуты вырос на 50% по сравнению с 2024-м.

Ранее депутат Алексей Диденко предложил включить в уголовную статью о мошенничестве ритуалы по снятию порчи, гадания, астрологические консультации и прочие эзотерические услуги.