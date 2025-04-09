В России предложили увеличить штрафы для экстрасенсов и гадалок

Депутат ГД Диденко призвал увеличить штрафы для гадалок и магов до 1 млн рублей

В России предложили добавить новый состав преступления в уголовную статью о мошенничестве, включив в нее эзотерические услуги. Гадалкам, экстрасенсам и магам также планируют удвоить штрафы, сообщили «Известия» .

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко обратился с такой просьбой к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В обращении он отметил, что в России в последнее время увеличилось число преступлений, связанных с предоставлением эзотерических услуг. Речь идет о гадании, проведении ритуалов по снятию порчи и привороту, астрологических консультациях и других.

«Злоумышленники систематически вводят россиян в заблуждение с целью завладения их денежными средствами», — подчеркнул депутат.

Жертвами аферистов чаще всего становятся пожилые люди и граждане, находящиеся в эмоционально нестабильном состоянии.

Диденко предложил дополнить статью о мошенничестве новой нормой наказания за аферы, совершаемые под видом платных эзотерических услуг. И установить за них более высокий штраф — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В конце февраля гадалки-аферистки обманули пенсионерок в Жуковском. Они убедили женщин, что на них порча, а потом похитили у них деньги и украшения под предлогом обрядов. Одну из мошенниц суд приговорил к 2,5 года колонии.