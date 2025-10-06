Россияне массово лишились отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте

Некоторые российские туристы не смогли улететь на отдых из-за ошибки печати в заграничных паспортах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В сентябре ряду жителей страны выдали документы, в которых текст оказался прописан не строго под графами «гражданство», «дата выдачи» и «пол», а прямо на них.

Туристов с такими дефектами в документах не пустили в Таиланд, ОАЭ и Турцию, отдыха лишились десятки человек. При этом проблемы в дальнейшем могут возникнуть даже в отелях, если путешественники все-таки смогли прибыть в нужную страну.

В Российском союзе туроператоров 360.ru напомнили, что загранпаспорт — ключевой документ для пересечения границы, при въезде в другую страну любые его дефекты могут стать причиной отказа.

Эксперт РСТ Михаил Абасов объяснил, что тема дефектных паспортов становится более актуальной в высокий сезон, когда туристы теряют не только время, но и средства за уже оплаченные туры.

«Профилактика лучше лечения, стоит заранее проверять состояние документов и не откладывать на последний момент замену паспорта. Лучше потратить день дома на проверку документов, чем потерять на границе отпуск и деньги», — сказал он.

Юрист Александр Хаминский отмечал, что полную ответственность за опечатки в паспорте несет заполнитель.