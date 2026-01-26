Россияне 35–45 лет стали самой уязвимой категорией для абьюза на работе

Психологическое давление, высокомерие и самодурство начальства вошли в число главных признаков абьюза на работе, из-за которых россияне готовы написать заявление об уходе. Об этом говорится в итогах социологического опроса, проведенного рекрутинговой платформой SuperJob .

На абьюз со стороны руководства пожаловались 42% респондентов, на необоснованное давление со стороны коллег — 32%. При этом женщины чаще мужчин жаловались на токсичное отношение со стороны начальства (47% против 37%).

Самой уязвимой категорией оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет. Более молодые работники имеют меньший опыт общения в трудовых коллективах, а старшее поколение вызвало больше уважения.

Основными проявлениями абьюза со стороны руководства россияне назвали психологическое давление и самодурство: публичное унижение и игнорирование, а также необоснованные придирки.

Каждый четвертый респондент посчитал способом манипуляции принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, задержки зарплаты и запрет на взятие больничного.

Нездоровые отношения со стороны руководства причиной для увольнения посчитали 58% респондентов, число готовых оставить токсичный коллектив оказалось немного ниже — 48%.

Женщины были решительнее мужчин: 62% против 54% заявили, что оставят работу из-за травмирующего опыта.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из 349 населенных пунктов России.

Клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова ранее заявила, что увольнение из-за начальника-самодура — самая крайняя мера, на которую могут идти россияне. В основном это касается небольших компаний, где жалобы в HR-службу оказываются бесполезными.