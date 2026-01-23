Психолог Локтионова назвала увольнение крайней мерой в случае абьюза на работе

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в случае абьюза на рабочем месте стоит задуматься об увольнении. Однако это крайняя мера, и все зависит от корпоративной культуры. В небольших компаниях, где главенствует принцип «хозяин-барин», жалобы в HR-службу могут не принести результатов, сообщила ИА НСН клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова.

Под абьюзом на работе подразумеваются систематические обесценивания и угрозы. В крупных компаниях существуют HR-службы, куда можно направить служебную записку. Также возможно обращение в суд в случае незаконного увольнения или лишения премии.

HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова подчеркнула, что сегодня психологическому состоянию руководителей уделяется недостаточно внимания, хотя именно они отвечают за атмосферу в коллективе.