Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Путин подписал закон о вводе шкалы НДФЛ от 13 до 22% с 2025 года

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ставка подоходного налога составит от 13 до 22%. Минимальную ставку будут платить лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. За доход до пяти миллионов придется заплатить уже 15%, до 20 миллионов — 18%, до 50 миллионов — 20%, а получающие больше этой суммы заплатят 22-процентный налог. При этом мера не коснется северных надбавок и довольствия участников СВО. Повышенный налог платить будут только с превышения указанной суммы.

Кроме того, предельный размер дохода, до достижения которого можно применить стандартные налоговые вычеты, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей.

Ранее Forbes опубликовал список крупнейших российских налогоплательщиков. Рейтинг возглавил владелец акций компаний «Новатэк» и «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон.

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