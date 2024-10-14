УФНС: жители Нижегородской области передают основную долю деклараций в электронном виде

Жители Нижегородской области стали чаще отчитываться о своих доходах через интернет. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на УФНС по региону.

Основная доля деклараций по форме 3-НДФЛ поступила в органы в электронном виде. Данные передают через личный кабинет налогоплательщика и портал госуслуг.

Представители службы также отметили, что суммарно за 2023 год нижегородцы уплатили налоги на доходы физических лиц в размере 117,4 миллиарда рублей.