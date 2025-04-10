Россиянам разрешили освящать на Пасху «дубайские куличи»

Православным россиянам можно освящать на Пасху «дубайские куличи». Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Безукладников заявил, что кулич не считается предметом веры. Об этом сообщило Ura.ru.
«Существует огромное множество вариантов куличей. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения», — сказал он.
Кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова создала рецепт кулича, вдохновившись популярным дубайским шоколадом. Судя по опубликованному в соцсетях ролику, кроме традиционных ингредиентов, в блюдо входят фисташковая мука, лепестки фисташки и кусочки шоколада. Начинка состоит из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи.
Видео с дубайским куличом завирусилось и привлекло большое внимание пользователей интернета. Международный судья по кулинарии Сергей Синицын рассказал 360.ru, как приготовить популярный нынче десерт.
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