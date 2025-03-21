21 марта 2025 23:00 Без катаифи и шоколада. Как приготовить модный «дубайский» кулич с фисташковой пастой 0 0 0 Общество

Еда

Пасха

Неожиданным пасхальным трендом этого года стали дубайские куличи. Кондитеры уверяют — популярность этого десерта огромная. Все из-за нашумевшего шоколада с аналогичным названием, который хоть и стал уже гораздо меньше вируситься в соцсетях, но пока все еще вызывает большой интерес у россиян. Как приготовить популярный нынче кулич, в беседе с 360.ru объяснил международный судья по кулинарии и телеведущий Сергей Синицын.

Ингредиенты для «дубайского» кулича По мнению специалиста, формулировка «дубайский кулич» сама по себе крайне странная.

«Ведь пасхальный кулич — это совсем иной контекст. Правильнее было бы в данном случае говорить о куличе с фисташковой пастой», — считает Синицын.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Чтобы приготовить три больших кулича, примерно по 400-450 граммов каждый, эксперт рекомендует взять следующие ингредиенты:

Мука пшеничная — 700 граммов

Мука пшеничная для припыла — 100 граммов

Молоко 3,5% — 175 граммов

Живые дрожжи — 30 граммов

Яйца куриные — 7 штук (350 граммов)

Растопленное сливочное масло — 350 граммов

Сахарный песок — 150 граммов

Соль — 14 граммов

Изюм — 120 граммов

Паста фисташковая — 150 граммов

Также потребуется три грамма смеси специй (кардамон, мускатный орех, гвоздика), 20 миллилитров белого рома и 120 граммов сахарной пудры. Для украшения куличей Синицын рекомендует использовать сырые фисташки и пищевое золото.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как готовить «дубайский» кулич Изюм нужно замочить в горячей воде на пять минут, затем слить воду и залить ром. В большой миске смешать теплое молоко и дрожжи, а в отдельной емкости — яйца (до состояния однородности).

«Затем перемешиваете яйца с дрожжевой смесью, добавляете просеянную муку с солью, сахаром, специи, ванильным экстрактом, растопленным маслом и снова перемешиваете деревянной лопаткой. После закрываете тесто пленкой и оставляете на час», — говорит Синицын. Через 60 минут замоченный изюм нужно просушить бумажным полотенцем, добавить его в тесто и перемешать с хорошей фисташковой пастой.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Следующий этап: разделяете тесто на три равные части, раскладываете по формам и отправляете на 45 минут в разогретую до небольшой температуры духовку. «Далее если изюм сверху „вылез“, прикрываете его тестом, чтобы не сгорел. И снова отправляете в заранее разогретую до 180 градусов духовку опять же на 45 минут», — продолжил эксперт. Для глазури смешиваете сахарную пудру и молоко. «И финал: полностью остужаете куличи и украшаете сахарной глазурью, тертой фисташкой и пищевым золотом», — заключил Синицын.