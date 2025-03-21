21 марта 2025 19:08 Дубайский кулич на русскую Пасху стал главным трендом. Мы все дальше от Бога? 0 0 0 Фото: изображение создано нейросетью / 360.ru Общество

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До Светлого Христова Воскресения остается чуть меньше месяца, а москвичи уже начали массово заказывать к светлому празднику так называемые дубайские куличи. Откуда взялся необычный рецепт одного из основных пасхальных блюд и можно ли принести такой кулич в церковь, разбирался 360.ru.

Кто придумал дубайские куличи Авторский рецепт куличей по мотивам модного дубайского шоколада принадлежит шеф-кондитеру и основателю кондитерской онлайн-школы Екатерине Абрамовой. Первое видео на эту тему появилось в ее Telegram-канале в конце зимы.

«Я просто не смогла не взять в программу тренд этого сезона — дубайскую начинку. Все просто: спрос рождает предложение, сейчас все десерты с дубайской начинкой на пике популярности», — пояснила Екатерина. Там же она со смехом рассказала, что уже получила самую разнообразную реакцию в директ на этот счет.

Как мне написали, только в России может быть дубайская пасха. Добавила лепестки фисташки и шоколадную стружку, плюс хрустящий слой катаифи. Екатерина Абрамова

Когда видео с дубайским куличом начало вируситься и привлекать большое внимание и пользователей, и коллег по цеху, Екатерину начали атаковать журналисты, чтобы узнать о новинке подробнее.

Фото: изображение создано нейросетью / 360.ru

«Наша школа была первой в этом тренде, моя коллега-продюсер придумала эту идею, я ее быстро реализовала, это было в январе, и в феврале мы уже запустили в продажу наш курс, в который входит ассортимент с дубайской продукцией», — пояснила Абрамова в интервью на BFM. По словам кондитера, вся эта продукция пользуется очень большим спросом — буквально каждый день ей пишут с вопросом, когда можно заказать то или иное блюдо к празднику лично у нее либо какие есть альтернативные варианты (а таких немало — готовят дубайские куличи в разных уголках мира). «Благодаря дубайскому тренду сейчас очень активно развиваются продажи именно пасхальной продукции, в первую очередь спрашивают клиенты именно дубайскую продукцию с дубайской начинкой: и кулич, и творожную пасху», — подчеркнула Екатерина.

Фото: изображение создано нейросетью / 360.ru

Сколько стоят дубайские куличи Стоимость модных дубайских куличей разнится, причем сильно (можно найти варианты за 2,5-5,5 тысячи и это, понятное дело, не предел). По словам основательницы кондитерской Wow Dessert Марии Григорьевой, причина большого разброса цен связана с начинкой и шоколадом в составе — это самые дорогие составляющие.

Как и Екатерина Абрамова, она обратила внимание на очень большую популярность этого десерта. Люди действительно заказывают их в огромном количестве, заранее озаботившись вопросом праздничного стола.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Также специалист отметила, что ингредиенты для дубайского кулича достать сложнее, чем для традиционного, так как в преддверие Пасхи кондитеры буквально сметают нужные продукты с полок и в обычных, и специализированных магазинах. «Если не успел подготовиться заранее, то ты в пролете. <…> Также все хотят кулич в красивой упаковке, поэтому к себестоимости кулича смело можно прибавить от 200 до 500 рублей только за упаковку», — добавила она.

Рецепт дубайского кулича По словам Абрамовой, готовить дубайский кулич не сильно сложнее, чем обычный, потому что базово они бывают либо пустые, либо с начинками. Новомодный десерт, конечно, относится ко второму типу.

«В целом дубайская начинка по такому же принципу заполняет кулич, и готовить ее не сложно, не долго. Ценовой сегмент у него средний, не скажу, что он намного дороже других куличей, можно считать, что на уровне куличей именно с начинкой, в среднем мы рассчитывали в районе 350-400 рублей себестоимость такого кулича», — уточнила она.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Тесто у дубайского кулича практически не отличается от теста для традиционного сдобного кулича. Единственное отличие в том, что в него, помимо всем привычных составляющих, могут входить фисташковая мука, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Начинку делают из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи, которое, как известно, называют еще «волосы ангела». Это традиционное восточное лакомство с очень древней историей. Предполагается, что катаифи начали готовить еще в XV веке в Ливане.

Хейт из-за дубайских куличей Вместе с большим количество заказов и вопросов про дубайские куличи основоположница тренда получила и немало хейта. Мол, как же так — на православный праздник что творите! Другой популярный комментарий: «С каждым днем мы все дальше от Бога». Ну и, наконец, были и есть те, кто безапелляционно называет это богохульством — и точка.

Фото: Marcello Valeri/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Многих подписчиков Абрамовой также волновал вопрос — а можно ли есть дубайский кулич православным верующим на Пасху. Из-за потока таких комментариев кондитер решила обратиться к священнику, чтобы узнать компетентное мнение служителя церкви.

Интересно Почему на Пасху едят куличи? Кулич (по гречески — артос) считают прообразом хлеба, который апостолы оставляли Христу на трапезах, когда он начал являться им после Воскресения. Со временем хлеб стали размещать на специальных столах в храмах, а семьи начали готовить его из сдобного теста. Называли это особое блюдо kollikion, или круглый хлеб. Почему на Пасху едят куличи? Кулич (по гречески — артос) считают прообразом хлеба, который апостолы оставляли Христу на трапезах, когда он начал являться им после Воскресения. Со временем хлеб стали размещать на специальных столах в храмах, а семьи начали готовить его из сдобного теста. Называли это особое блюдо kollikion, или круглый хлеб.

В итоге оценил тренд с куличами по ее просьбе священник Давид Бобров. Видео с ним Екатерина позже также разместила в своих соцсетях.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Хочется отметить, что даже если кулич будет называться дубайским, рай останется православным. Но если к сути вопроса — кулич символизирует радость от Воскресения Христова и добавление каких-то новых элементов, например дубайского шоколада может рассматриваться как выражение этой радости уже новым современным языком», — подчеркнул отец Давид.

Кстати, не удивляйтесь, если в следующем году вы увидите в храмах кого? Шейхов! Потому что они придут попробовать этот кулич с дубайским шоколадом и порадоваться Воскресению Христа. отец Давид

Мнение Боброва в беседе с 360.ru разделил настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. По его словам, предъявлять какие-то претензии к дубайским куличам довольно странно, как к условным новозеландским, австралийским, мадагаскарским, белорусским или костромским.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com

«При изготовлении этих куличей не используются какие-то магические амулеты, какие-то эзотерические практики, его не освящают ни раввин, ни мулла. И в составе нет вещей, которые нас каким-либо образом задевали бы», — указал отец Владислав.

Никогда еще фисташки не задевали религиозные чувства православных христиан. Никогда еще французский, бельгийский или дубайский шоколад не влиял на силу нашей веры и на наши религиозные убеждения. Поэтому мне кажется, что проблема высосана из пальца. иерей Владислав Береговой

Если представить ситуацию, что разозлившие кого-то куличи производили бы в исконно исламском городе — Дубае — это не имело бы никакого значения, продолжил Береговой. Не имеет значения, где испекли это блюдо, по какому рецепту — взятому ли из русской традиционной кухни или нет. Все эти вещи на самом деле второстепенны.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Приносят в последнее время на освещение и итальянские куличи панеттоне. И что? Для нас не имеет значения, гле кулич произведен, по рецептам какой страны, в этом нет ничего предосудительного. Поймите, главное в Пасхе — не куличи, не пасхи и не яйца, главное в Пасхе — Христос. Главное событие — это Воскресение Христово», — напомнил собеседник 360.ru.

Будете вы что-то освящать в этот день или не будете — это вторично. Главное, чтобы ты в этот день причастился и разделил радость торжества, а не просто что-то освятил и домой принес. Мы без проблем освящаем панеттоне, а почему мы не можем освящать дубайский кулич? иерей Владислав Береговой

Тут же священник признался, что искренне не понимает, почему в Сети кому-то так не угодили дубайские куличи. На фоне такого резонанса он тоже решил изучить рецепт и не нашел ничего предосудительного.

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Чего прицепились к дубайскому куличу. Посмотрел состав — обычный состав. Там крови христианских младенцев нет, уши православных батюшек тоже не торчат, так что не понимаю… Шоколад как шоколад, миндаль как миндаль, тесто как тесто», — пожал плечами Береговой. В заключение отец Владислав с иронией поинтересовался, будут ли теперь называть крашеные в зеленый цвет яйца дубайскими и сильно оскорбляться. Очевидно, никто так делать не будет. Так же спокойно стоит относиться и к куличам с начинкой из фисташковой пасты, заключил он.