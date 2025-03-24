Россиянам рассказали, за какой вид работы должны доплачивать с марта 2025 года

С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс.

Адамс пояснил, что изменения законодательства юридически закрепляют процесс передачи профессиональных навыков внутри компаний.

«Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — сказал юрист.

По его словам, при внедрении системы наставничества важно учитывать специфику отрасли и сложность работы. Например, в сфере ЖКХ уже установлена минимальная доплата — не менее 10% от оклада. Для частного сектора правила более гибки: компании могут сами определять размер компенсации, но не ниже норм, указанных в законах или коллективных договорах.

Юрист подчеркнул, что сотрудники вправе добровольно отказаться от роли наставника. Однако в корпоративной культуре часто сохраняются негласные ожидания, что опытные работники будут обучать новичков.

При этом, Адамс отметил, что размер выплат остается спорным вопросом.