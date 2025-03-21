Сотрудники московского оборонного предприятия наживались на «мертвых душах»

Сотрудники ОПК Московского региона трудоустроили «мертвые души» на предприятие, зарплату которых отправляли себе в карман. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.

«Долгопрудненским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор сотрудникам одного из предприятий ОПК Московского региона: директору по производству Пронину <… > и директору по персоналу Назаровой», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что они организовали мошенническую схему с фиктивным трудоустройством. С 2018 по 2019 год на предприятие оформили более 20 человек.

«При этом Прониным утверждались табели учета рабочего времени сотрудников, где были указаны „мертвые души“, заработная плата обналичивалась, а денежные средства передавались непосредственно ему», — отметили в пресс-службе.

Размер ущерба государственному бюджету составил более 12 миллионов рублей. Против сотрудников возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.