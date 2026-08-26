Названа главная ошибка при откладывании на пенсию

Откладывание пенсионного плана на потом является распространенной ошибкой россиян. Накопления на старость нужно начинать с первого стабильного дохода, сообщил агентству «Прайм» президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.

По его словам, для пенсионных накоплений время важнее суммы. Можно откладывать по чуть-чуть, но заранее с первой стабильной зарплаты, не дожидаясь роста дохода. Каганов посоветовал сумму не меньше социальной пенсии.

«Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам», — сказал он.

В октябре в России произойдет индексация пенсии. Повысятся выплаты бывшим силовикам.