Россиянам рассказали, сколько продлятся майские праздники

В начале мая россиян ждут два периода длинных выходных: с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая по случаю Дня Победы. Такие данные закреплены в производственном календаре на сайте Государственной думы.

Три выходных подряд страна уже отдыхала с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

Ранее аналитики МегаФона выяснили, что москвичи стали все чаще использовать искусственный интеллект для планирования отдыха. По их словам, каждый третий житель столицы использовал нейросети для организации туристических поездок. С помощью ИИ пользователи составляли маршруты, узнавали о досуге и находили интересные места для поездок.