Москвичи все чаще доверяют нейросетям в вопросах организации отдыха

Каждый третий житель Москвы хотя бы раз использовал искусственный интеллект, чтобы спланировать туристическую поездку, а каждый 10-й уже сделал нейросеть своим постоянным помощником. Об этом сообщили аналитики МегаФона, проведя исследование совместно с сервисом онлайн-бронирования «Островок».

С начала года трафик на нейросети для турпоездок вырос почти на треть. Чаще всего к их услугам в столице прибегают мужчины от 35 до 44 лет. Искусственный интеллект помогает пользователям в вопросах организации досуга, составляет подробный маршрут и подсказывает интересные места для поездок.

Особый всплеск интереса к таким инструментам наблюдается в ноябре, когда жители массово скупают путевки на новогодние праздники, и в начале лета — перед сезоном отпусков.

При этом более четверти опрошенных по-прежнему относятся к нейросетям скептически и не готовы им доверить такую важную миссию, как организация отпуска.